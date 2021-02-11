В ПриватБанке клиенту подложили свинью при выдаче валюты

Как передает Politeka.net, об этом говорится в очередной жалобе на работу банка на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам возмущенного клиента, снятие депозита в ПриватБанке окончилось скандалом. Дело в том, что мужчине "подсунули" непригодные купюры, которые другой банк отказался принимать.

"При снятии депозита в долларах США мне в кассе выдали в числе прочих 4 купюры по 100 долларов с признаками износа. Но это выяснилось через 10 мин. в другом банке, где купюры принимать на депозит отказались. Да, я тщательно не проверил, т. к. очередь за мной и т. д. Но зачем выдавать клиенту такие купюры и поменять их на нормальные нельзя!!! Как они оказались в кассе, если доллары были заказаны заранее?", - говорится в жалобе.

Сотрудники ПриватБанка поспешили оправдаться в официальном комментарии, правда, ничем помочь не могут:

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Все банкноты, предоставляемых в отделении банка и в банкоматах проходят дополнительную проверку в кассе пересчете на специализированных устройствах, дает возможность избежать вероятность попадания старых или непригодных к обращению банкнот. К сожалению, мы не можем проверить информацию и дать консультацию относительно того, чем руководствовался сотрудник другого банка в ситуации, которая произошла".

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