Украине продолжают жаловаться на непонятную блокировку карт в Приватбанке

Очередная жалоба появилась на портале Минфин.

По словам женщины, она была клиенткой Приватбанка в течение 11 лет, а на прошлой неделе банк заблокировал ей все счета.

Более того, из-за блокировки счетов она не может даже проехать в общественном транспорте, а ребенок не может питаться в школе.

"Обещали рассмотрение дела сначала одни сутки, но потом увеличили рассмотрение до пяти суток. Сегодня уже больше недели как обещают разобраться. Никто не может обоснованно объяснить чем я так провинилась перед банком, что меня так заблокировали?! Не предупредили о блокировке, хотя я именно в тот день была в отделении банка и предоставляла данные, что повлекло огромные неудобства!",- продолжила клиентка в своей жалобе.

Она также отметила, что не понимает политику Приватбанка, который может оставить клиентов без денег в любой момент.

"Ужасное отношение банка к постоянным клиентам. Политика Приватбанка мне не понятна, безтактна и настораживающая, никогда не знаешь в какой момент тебя бросят! Не рекомендую банк тем, кто путешествует, можете в один миг остаться без средств! Да и всем остальным тоже рекомендую подумать прежде чем начинать пользование банком!",- резюмировала женщина в негативном отзыве.

В Приватбанке оперативно отреагировали на жалобу и отметили, что блокируют счета украинцев согласно действующему законодательству.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. В случае, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете отправить запрос на адрес для корреспонденции", - написал сотрудник банка в комментариях.

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