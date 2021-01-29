Клієнти ПриватБанку продовжують скаржитися, що державний банк залишає їх без грошей під час пандемії і кризи
Новий негативний відгук був опублікований на порталі Мінфін.
За словами клієнта, навесні йому ПриватБанк урізав кредитний ліміт і загнав в мінус його карту.
"Навесні, коли був карантин, ПриватБанк урізав мій кредитний ліміт, списав з карти всю наявну суму і карту залишив в мінуси, цим самим позбавивши мене можливості не бути проблемним боржником", - розповідає він в негативному відгуку.
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Більш того, ПриватБанк тепер вимагає погашення заборгованості з відсотками.
"Тобто, коли колапс у країні, ще й банк добиває народ?.. Я не відмовляюся платити тіло боргу щомісячними платежами... але банк ніяк не хоче йти на зустріч", - додав він у своїй скарзі.
"Ми намагаємось йти на зустріч клієнтам коли бачимо, що клієнт бажає цього та зі своєї сторони робить відповідні кроки. Наприклад, активно користується лімітом або хоча б частково погашає заборгованість. У вашому випадку, рішення знизити суму ліміту було вимушеним. Радимо внести кошти на картку для погашення простроченої заборгованості та в майбутньому не порушувати умови договору ігноруючи мінімальні платежі. В Приват24 ви можете бачити суму до погашення яку необхідно внести", - оперативно відреагував на скаргу співробітник банку.
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