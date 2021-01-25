ПриватБанк обвинили в воровстве, украинцев предупредили о риске во время самой обычной финансовой операции
Как передает Politeka.net, об этом говорится в новой жалобе, опубликованной на сайте Минфина в соответствующем разделе.
Одна из клиенток ПриватБанка описала ситуацию, в которой на ровном месте лишилась 500 гривен.
По словам женщины, она пополнила в терминале кредитную карточку, после чего решила на нее же закинуть ище пятсот гривен собственных средств, так как планировала в ближайшее время зайти в магазин.
"500 грн были у меня одной купюрой, терминал их взял, а потом сообщил мне о том, что не может зачислить их на мою карту", - это стало полной неожиданностью для клиентки.
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На табло терминала ей сообщили: «У вас есть три варианта перевода личных средств: «перевести на телефон, пречислить на благотворительность или другую карту».
Клиентка выбрала последний способ.
"Ответ был такой: операция прошла успешно, деньги будут зачислены на карту в течении 2-х суток" Это была пятница, впереди 2 выходных, в понедельник я проверила карту - пусто. Решила подождать. Жду день, два, три, четыре…, денег нет. Сегодня открываю Приват24 и получаю вот такую формулировку «На жаль, за заявкою на повернення 500 грн ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів». Но это, уважаемые господа, ВЫ НЕ ВЫЯВИЛИ, а на каком основании я должна верить вашей проверке просто на словах? Ведь все деньги, поступаемые в банк должны фиксироваться автоматически, не правда ли?", - возмутилась украинка.
Сотрудники ПриватБанка ответили женщине, что еще раз детально рассмотрят ее жалобу.
Напомним, счета в ПриватБанке под угрозой, орудуют опасные мошенники
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