ПриватБанк обвинили в воровстве, украинцев предупредили о риске во время самой обычной финансовой операции

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новой жалобе, опубликованной на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Одна из клиенток ПриватБанка описала ситуацию, в которой на ровном месте лишилась 500 гривен.

По словам женщины, она пополнила в терминале кредитную карточку, после чего решила на нее же закинуть ище пятсот гривен собственных средств, так как планировала в ближайшее время зайти в магазин.

"500 грн были у меня одной купюрой, терминал их взял, а потом сообщил мне о том, что не может зачислить их на мою карту", - это стало полной неожиданностью для клиентки.

На табло терминала ей сообщили: «У вас есть три варианта перевода личных средств: «перевести на телефон, пречислить на благотворительность или другую карту».

Клиентка выбрала последний способ.

"Ответ был такой: операция прошла успешно, деньги будут зачислены на карту в течении 2-х суток" Это была пятница, впереди 2 выходных, в понедельник я проверила карту - пусто. Решила подождать. Жду день, два, три, четыре…, денег нет. Сегодня открываю Приват24 и получаю вот такую формулировку «На жаль, за заявкою на повернення 500 грн ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів». Но это, уважаемые господа, ВЫ НЕ ВЫЯВИЛИ, а на каком основании я должна верить вашей проверке просто на словах? Ведь все деньги, поступаемые в банк должны фиксироваться автоматически, не правда ли?", - возмутилась украинка.

Сотрудники ПриватБанка ответили женщине, что еще раз детально рассмотрят ее жалобу.

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