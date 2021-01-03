ПриватБанк вляпался в скандал с кредитными картами - клиенты в бешенстве

Как передает Politeka.net, об этом говорится в жалобе, оставленной на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Выяснилось, что при замене карты, у которой закончился срок действия, пенсионерке навязали более "крутую" - умолчав о дополнительных расходах, а рассказав ей только о якобы преимуществах.

Инцидент подробно описал родственник пострадавшей.

"У матери закончился срок действия кредитной карты, она поехала в отделение ПриватБанка. Девушки ей сделали карту, но не обычную, а золотую, мотивируя это тем, что там меньший процент по кредиту снимает, но умолчали о том, что есть там какая-то страховка или обслуживание. В итоге с пенсионной карты дополнительно стало снимать 200 грн на кредитку! На просьбу матери, почему стали больше снимать с пенсионной на кредитную, зашли в Приват24 и увидели сьем денег 200 грн каждый месяц. О них сотрудники промолчали. Видимо получают бонусы за открытие этих карт. Будем серьезно разбираться с таким обманом. Мать болеет, и пенсия 2 тыс., а 1200 теперь снимают. Слов нет просто", - говорится в сообщении.

Сотрудники ПриватБанка откликнулись на жалобу, но решили выяснить детали в приватном порядке.

Ранее мы писали, по словам клиентов, из-за ПриватБанка сотрудники целого предприятия остались без зарплат.

"Компания сменила директора, предоставив оригиналы документов в банк менеджеру. Допуск к счету так и не получен. Приватбанк аргументировал тем, что у них такой регламент рассмотрения до 8 дней. Это не законно, оставить сотрудников без зарплат, невозможно зарегистрировать накладные. Доступа нет к своим деньгам 6 дней. Это как понимать???", - говорится в жалобе.

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