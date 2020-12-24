ПриватБанк потрепал нервы клиенту из-за неработающего должным образом приложения "Приват24"

Как передает Politekа.net, об этом говорится в новой жалобе, оставленной на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Так, клиент ПриватБанка возмутился тем, что в экстренной ситуации не смог провести срочный платеж - по вине банка.

"Нужно было сделать срочный платеж (страховой), но это оказалось невозможным! При попытке осуществить страховой платеж через приложение «Приват24», не осуществляется подтверждение платежа в установленный способ - SMS сообщение так и не пришло! Результат: платеж не сделан по вине банка, сорван график внесения страховых платежей, понесены материальные и моральные убытки!", - говорится в жалобе.

В ПриватБанке ответили, что попытаются разобраться в ситуации, однако, судя по дальнейшим комментариям, вопрос так и не был решен.

"Что вам написал менеджер банка, который ответил на ваш отзыв на этом сайте?", - спросили у клиента, оставившего жалобу.

"Ничего путного - «пришлите скан-копию», сразу были высланы в поддержку на help@pb.ua и оставлено номер телефона для связи - никакого толку", - ответил тот.

Ранее мы сообщали, один из украинцев поведал о вопиющем случае, связанном с сервисом ПриватБанка. Так, клиент, находящийся за рубежом, остался без доступа к своим средствам - банк заблокировал счет и потребовал явиться в отделение. Но как это сделать, если человек находится в другой стране?

В итоге, ПриватБанк решил вопрос следующим образом:

"Необходимо за свой счет переоформлять карты по приезду в Украину. Для того, чтобы что-то купить, открывают доступ на 1 час после фото идентификации и названной суммы, которую хочу потратить", - подытожил клиент.

Напомним, пополнение через терминал ПриватБанка обернулось скандалом, "кинули" на тысячу гривен

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