ПриватБанк потрепал нервы клиенту, оставив его без денег в чужой стране

Как передает Politeka.net, новый разгромный отзыв опубликован на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам возмущенного клиента, во время его пребывания за границей ПриватБанк закрыл доступ к счету. Выяснилось, что делать в подобном случае, ведь посетить отделение банка не предоставляется возможным.

"Нахожусь за рубежом на карантине. Приват заблокировал все счета и аккаунт без предупреждения. Причина: "наданих Вами раніше особистих даних недостатньо. Будь ласка, зверніться до будь-якого відділення ПриватБанку та разом зі співробітником відділення оновіть дані – це забере 5 хвилин". 5 минут! Когда клиент в другой стране! Финансовый номер не действительный, в чате тебя не могу опознать! Поддержка пишет: «в вашей ситуации, только ехать в Украину», «на жаль, без варіантів у Вашому випадку». Банк, который бросает своих клиентов, блокирует ваши деньги. Не помогает в экстренных ситуациях и блокирует счета, когда люди за границей! И им все равно!", - говорится в сообщении.

В итоге, по словам клиента, ПриватБанк решил вопрос следующим образом:

"Мне закрыли любые доступы к средствам (Приват24, переводы, покупки). Необходимо за свой счет переоформлять карты по приезду в Украину. Для того, чтобы что-то купить, открывают доступ на 1 час после фото идентификации и названной суммы, которую хочу потратить".

Ранее мы сообщали, в другом отзыве украинец пожаловался на проблемы у ПриватБанка с выдачей валюты.

"Решил снять 2400 долларов. Попытался перевести эти деньги с виртуальной долларовой карты на т.н. долларовую Digital. Заблокировали и приват24, и карточки… Судя по дальнейшим моим попыткам разблокировки, у Привата большие проблемы с выдачей валюты… учитесь на чужих ошибках", - говорится в жалобе.

В ПриватБанке попытались оправдаться и заявили, что заблокировали ему карты "в целях безопасности".

Напомним, в Приват 24 обнаружена серьезная проблема

Также Politeka писала, что деньги на счета в ПриватБанке не доходят, гремит скандал