Украинцы столкнулись с новыми проблемами при верификации данных в государственном ПриватБанке

Так, новая жалоба на сервис ПриватБанка появилась на портале Минфин.

По словам клиента, госбанк не может актуализировать его данные, несмотря на то, что он неоднократно отправлял сканы документов и лично приносил их в отделение ПриватБанка.

"Я обратился в отделение, выстояв в очереди при пандемии, попал к эксперту, который посмотрел мой паспорт и провел опрос сказал, что мои данные верификовано. Через день мне звонит бот и говорит что мои данные не верификовано. Я позвонил на коллцентр, в котором от оператора услышал что все у меня хорошо и что это ошибка. Потом опять получил звонок от бота, который сообщает что мои данные не верификован", - рассказывает мужчина детали скандала.

Новый поход в отделение также не помог актуализировать его личные данные. Дело дошло до того, что ПриватБанк начал угрожать клиенту блокировкой счетов, если он не пройдет верификацию в течение 5 дней.

"Через 3 дня я опять получаю сообщение что мои данные не верификовано и что через 5 дней мой счет заблокируют. В общем обращений 5 на колл центр + оформление по телефону 2 жалобы + 2 посещения в отделения никакого не принесли результата. мои данные не верификовано. Банк даже и чешется чтобы что-то предпринять по этому вопросу. Их система не может распознать мой паспорт с печатным текстом, а что если у человека в паспорте рукописный текст? Не банк, а сплошная катастрофа", - резюмировал он в своей жалобе на портале Минфин, рассказав о проблеме с распознаванием документов.

"Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. Данные успешно актуализированы в банке", - отреагировали на жалобу в ПриватБанке.

Однако в комментариях клиент заявил, что в Приват24 до сих пор нет уведомления о верификации данных и попросил сотрудников банка сперва проверять информацию.

"У меня в приложении Приват24 так и нет никакого подтверждения тому что мои данные верификовано. Также в работе две жалобы - о них также никакой обратной связи нет! Вы не отписывайтесь не проверив информацию!", - добавил он под своей жалобой.

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