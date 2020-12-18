Клиенты не могут обналичить деньги со своих счетов в ПриватБанке

Об этом в новой жалобе рассказал недовольный клиент.

По его словам, он решил снять $2400 и специально перевел эту сумму с виртуальной долларовой карты на т.н. долларовую Digital.

Но позже ПриватБанк заблокировал ему карты и Приват24.

Мужчина после попыток разблокировать счета пришел к выводу, что у ПриватБанка серьезные проблемы с выдачей налички в отделениях.

"Судя по дальнейшим моим попыткам разблокировки, у Привата большие проблемы с выдачей валюты… учитесь на чужих ошибках ) не доверяйте все свои деньги этому банку", - добавил он в своей жалобе.

В ПриватБанке попытались оправдаться и заявили, что заблокировали ему карты "в целях безопасности".

"Процедура направлена на противодействие мошенничеству.

Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не являются препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергает риску потерять свои средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации...", - ответили на жалобу клиента.

Мужчина в комментариях недоумевает, почему он доверил ПриватБанку свои сбережения, а он заблокировал ему счета и доступ в Приват24.

Более того, ему не помогли решить ситуацию даже при наличии GOLD-статуса.

"Почему мне вчера не помогли решить вопрос? Я доверил вашему банку все свои сбережения и остался без них в критический момент, в чужом городе! И никто из ваших персональных сотрудником так называемого голдклуба мне не удосужился помочь! Ваше отношение к клиентам - ваше лицо и гарантия вкладов этих клиентов. И лицо ваше - поганое! Я никому не желаю оказаться в подобной ситуации и доверять свои деньги вашему банку. У меня одно желание - сегодня забрать из Приватбанка все свои сбережения!", - подытожил он в комментариях под отзывом.

Напомнить, В Приват 24 обнаружена серьезная проблема

Как сообщала Politeka, Счета Приватбанка блокируют без предупреждения

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