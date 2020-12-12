Клиент в недоумении, почему из-за сбоя в работе терминалов он должен терять свои деньги

Об этом говорится в новой жалобе, которая появилась на портале Минфин.

По его словам, для оплаты коммуналки он решил оформить карту в ПриватБанке.

После оформления клиент хотел пополнить баланс через терминал, но все пошло не по плану.

"Дело дошло до 12 тысяч гривен, время (11:01), как терминал завис и перезагрузился. Мне тут же перезвонил оператор с Днепра сказала, что ваш запрос принят и обрабатывается "на повернення коштів" говорит "від однієї доби до двух тижнів". Ну думаю, сегодня деньги зайдут... Деньги мне нужны срочно", - продолжил он в своей жалобе.

Мужчина недоумевает, поскольку на ровном месте остался без денег и теперь задается вопросом, что ему делать в этой ситуации, ведь процедура возвращения средств может затянуться.

"И что в таких ситуацих делать? Брать кредит у вас? Это не моя вина, что у вас проблемы с терминалом. Я это все делал в отделении ПриватБанка сотрудники этому свидетели. Почему, мои деньги не возвращают уже 2 сутки?", - эмоционально резюмировал он в отзыве.

"Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Мы очень стараемся успеть предоставить ответ в обещанный вам срок", - отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка.

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