"Приватбанк" доводит клиентов до белого каления, блокируя деньги на счетах

Украинка в своем отзыве на сайте "Минфин" пожаловалась, что нажила серьезные проблемы из-за необоснованных действий с картой.

По ее словам, "Приватбанк" неожиданно заблокировал банковскую карту и помешал своевременно отправить деньги. После неприятной истории клиентка желает не только перейти к другому банку, но и наказать сотрудников за понесенный ущерб.

"Эти неадекватные операторы заблокировали мою карту по моему утверждённому номеру, так вдруг решили, что я не владелица карты! Они потратили мое время, не дали возможности вовремя сделать платеж - что повлекло за собой множество проблем", - пишет пользователь сети. - Эти неадекватные как могут ответить за свои действия? Понятно, что я уйду от этого банка, но как-то они должны быть наказаны!".

Представители "Приватбанка" ответили на жалобу и заявили, что якобы борятся с мошенничеством:

"В любом случае, на текущий момент процедура именно такая, но, возможно, в будущем будут какие-то изменения".

Это не единственный случай блокировки средств в самый неподходящий момент, другой клиент рассказал, что "Приватбанк" лишил доступа к деньгам его беременной родственницы:

"Моя дочь находится в США, собирается рожать. Приватбанк заблокировал собственные средства на ее карте. Моя нотариально заверенная доверенность на представление интересов дочери в любом банке Украины оказалась не действительной для Приватбанка".

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