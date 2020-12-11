Мошенники выдумывают более изощренные методы, чтобы завладеть деньгами украинцев

О новом вопиющем случае на портале Минфин рассказал один из клиентов государственного банка.

По его словам, ему позвонили с номера, который начинается на "056" и представились сотрудником ПриватБанка.

Собеседник попытался разузнать, если есть у него карта Универсальная, то он может получить кэшбек после некоторых операций.

"Говорю что общаться буду в чате привата и заканчиваю разговор, проверяю информацию в чате с.п. привата, информация подтверждается и мне отвечают «Перевірила інформацію, на жаль, сьогодні, Ви відмовилися від співпраці. Заявка була закрита» Это что за фигня, сотрудники что не знают есть ли универсальная карта у человека которому звонят?", - недоумевает мужчина.

Более того, из-за такого подхода ПриватБанка к клиентам мошенники сразу же активизируются и будут раскручивать новую схему аферы с кэшбеком.

"Если украдут деньги с карты, приват ведь будет потом писать с умной рожей что виноваты сами, что за блин звонки по телефону в 2020 году, у вас что мозгов не хватает обращаться в чатах и почему нанимаете каких то

некчемных людей, которым надо только галочку поставить что отзвонились. Под эту фишку кэшбека сейчас аферисты будут грабить клиентов привата, это приват специально придумал?", - эмоционально резюмировал он в своей жалобе.

"...ПриватБанк не звонит и не присылает сообщений, чтобы попросить клиентов указать номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты, пароль в Приват24, а также пароли, которые приходят в SMS... Что касается акции для вас, написали вам в личном сообщении, чтобы подробнее разобраться в ситуации", - ответил на жалобу представитель государственного банка.

В комментариях другие пользователи отметили, что мужчина правильно поступил, что не стал продолжать беседу с "сотрудником ПриватБанка".

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