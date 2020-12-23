ПриватБанк не дает доступ к расчетному счету вкладчика

О новом вопиющем инциденте рассказал недовольный клиент на портале Минфин.

Отец клиента на протяжении длительного времени был клиентов ПриватБанка и был его вкладчиком, но он умер в январе 2020 года.

ПриватБанк, банкомат, терминал

В завещании есть пункт о расчетном счете в ПриватБанке, который оформлен на депозит. Более того, на имя сына оформлена доверенность, но банк не дает ему забрать деньги отца.

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"При предоставлении свидетельства о смерти, оператор тут же заблокировала информацию о состоянии счёта, до вступление наследников в права наследства через 6 месяцев. Депозит за 6 месяцев не начисляется! В течении этого срока нотариус подготовил все документы и был послан запрос ( 10.11.2020) в Приват Банк ( я лично отвёз его в Центральное отделение Приват Банка Набережная Победы 50). Ответа на запрос нет до сих пор", - продолжил мужчина и добавил, что ситуацию не решают и звонки на горячую линию госбанка.

По его словам, ПриватБанк всячески блокирует любую информацию о состоянии расчётного счёта вкладчика, из-за чего наследники не могут вступить в права владения этими деньгами.

"В результате наследники не могут вступить в права владения наследством, недвижимостью и авто — по условиям завещания. Если вопрос не будет решён в ближайшее время, законным путём, мы будем вынуждены обратиться в суд и к средствам массовой информации", - предупредил он государственный ПриватБанк.

В банке попытались оправдаться и заявили, что по поводу расчетного счета якобы не обращались к ним.

"ПриватБанк является банком, который добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины.
При поступлении официального запроса банк обязательно предоставляет ответ в установленные законом сроки. К сожалению, в настоящее время, по предоставленным данным, мы не видим запроса в банк. По этой причине обратились к вам частным сообщением для уточнения данных вашего запроса", - ответил на жалобу сотрудник банка.

"Что касается «откуда я знаю, что депозит теперь не начисляется» — об этом мне официально заявила оператор в отделении Приват банка, которая заблокировала расчётный счёт. На вопрос «банк будет пользоваться деньгами, а депозит начислять не будет?» Ответила, что по закону именно так", - добавил клиент уже в комментариях под своей жалобой.

Напомним, ПриватБанк поймали на угрозах клиентам, детали скандала

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