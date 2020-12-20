Клиент ошеломлен грубым отношением сотрудников ПриватБанка к себе

Об этом он рассказал в жалобе, которую опубликовал на портале Минфин.

По его словам, в течение шести месяцев ему звонят из Приватбанка и требуют, чтобы он погасил задолженность других людей.

Более того, сотрудников Приватбанка не смущает, что мужчина не знаком с должниками.

"ПриватБанк в течение 6-ти месяцев звонит за задолженность третьих лиц, с которыми я даже не знаком (какие-то там Гудыма Марьяна Богдановна и Гудыма Роман Григорьевич, искал в судебном реестре; алкаш который привлекался за вождение в состоянии алк.опьянение..) ",- отметил клиент.

На замечание клиента сотрудник банка начал угрожать мужчине "неприятностями".

"Работник банка сказал, если я не погашу за них долг, у меня возникнут проблемы с моими счетами, горячая линия этого недобанка не увидела в угрозах их работника никаких нарушений, подал жалобу в НБУ", - резюмировал клиент в своей жалобе.

"Звонки информационного характера о наличии задолженности были отправлены исключительно в силу потери связи с клиентом и нарушения выплаты по договору, таким образом клиенту предоставляется номер для обратной связи с банком для решения проблемной ситуации. Банк осуществляет коммуникацию через каналы, которые были указаны клиентом при оформлении карт или актуализации данных. Наши коллеги дополнительно проверят информацию по данной ситуацией и свяжутся с вами за результатом", - попытались оправдаться в банке.

Уже в комментариях клиент отметил, что не может выступать стороной конфликта между ПриватБанком и должниками. Более того, он не давал согласие на обработку персональных данных.

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