ПриватБанк без всяких объяснений отключает украинцам популярные услуги
Об этом на портале Минфин рассказал недовольный клиент.
По его словам, все произошло после того, как он закрыл свои Gold карты и перевыпустил на обычную Карту Универсальную.
"Хочу отметить, что у меня годами стоял кредитный лимит 45 000, но после перевыпуска карты с голд на обычную, приватбанк сразу в отместку забрал весь лимит и поставил 0. Подал заявку на увеличение лимита, но банк ответил, что увеличить не может. Тех. поддержка ничего не решила, сказала, что пользуетесь картой и возможно в будущем решение будет пересмотрено", - рассказал он в своей жалобе.
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Мужчина также предположил, что после обнуления кредитного лимита клиентам нужно снова "зарабатывать" доверие банка.
"В другом банке мне кредитный лимит со старту открыли намного больше, чем в привате я накапливал годами. Буду закрывать все свои счета в привате окончательно, так как банк сам делает всё для того, чтобы их постоянные клиенты от них уходили", - подытожил клиент в своем негативном отзыве.
"Мы понимаем, что изменение кредитного лимита на карте без вашей инициативы неприятно. И вместе с тем, давайте посмотрим на это с другой стороны, решение еще может быть изменено в будущем. Для этого: продолжайте активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно картой универсальной; можете предоставить документы, подтверждающие доходы", - ответил на жалобу представитель банка.
В комментариях клиенту посоветовали для сохранения кредитного лимита и других популярных услуг открывать сразу несколько карт.
"Лимит просто забрали, так как я отказался от голд клуба и всё. У меня было открыто порядка 4-5 карт, я их как раз закрыл, теперь вы предлагаете заново открыть? В других банках мне не нужно было открыть доп карты, чтобы получить сразу лимит в 50 к. Вы сотрудник банка?", - продолжил недовольный клиент.
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