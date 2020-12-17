ПриватБанк подложил свинью клиенту, который в итоге потерял деньги
Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом отзыве на сайте Минфина в соответствующем разделе.
Так, клиентка ПриватБанка рассказала об обмане и о том, как ее "кинули" на тысячу гривен.
"Будучи клиентом банка, только с не обновленной картой, меня кинули на тысячу гривен. Пользуясь терминалом банка на пополнение, 24 ноября после зачисления тысячи гривен пропал свет, но зачисление не произошло; после общения с оператором колл-центра, предложили отправить средства на мобильный номер", - поделилась женщина.
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И вот тут началось самое интересное: "Заранее знал все мои данные (оператор, - ред.), трижды переспросил на какой номер отправлять средства, внес неверный номер, то есть, зная мой номер, авторизировали какой-то другой. При дальнейших обращениях к работникам банка меня не подключали. Крайне недовольна работой сотрудников. Работники или присвоили средства, или это политика учреждения. Средства отправили другому человеку только по вине службы поддержки, и в дальнейшем не хотят брать на себя ответственность".
Ранее мы сообщали, также украинцы жалуются на лишение популярных услуг после перехода с одного вида карт на другой. Так, клиент попал в непростую ситуацию, закрыв Gold карту и перевыпустив ее, как Универсальную.
"Хочу отметить, что у меня годами стоял кредитный лимит 45 000, но после перевыпуска карты с голд на обычную, приватбанк сразу в отместку забрал весь лимит и поставил 0. Подал заявку на увеличение лимита, но банк ответил, что увеличить не может", - поделился мужчина.
Напомним, В Приват 24 обнаружена серьезная проблема
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