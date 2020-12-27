В Приватбанке отреагировали на данный инцидент:

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий, и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной вами ситуации банк ограничен в своих возможностях", - говорится в ответе представителя банка.

По его словам, расследованием случаев мошенничества находятся вне юрисдикции банка.

"Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов способствовать этому любым необходимым образом. В случае попытки осуществления в отношении вас мошеннических действий банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены есть вы", - подытожил представитель банка и порекомендовал обратиться к правоохранителям.