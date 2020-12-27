Мошенники обманывают клиентов "ПриватБанка"

Как передает Politeka.net, соответственный отзыв оставил один из клиентов на портале "Минфин".

По его словам, он стал жертвой мошенника на сайте OLX.

"Меня попросили перевести 200 за доставку на карту 5167 4910 2521 9907 Даценко Дмитро. После оплаты продавец мошенник исчез, удалил свой аккаунт и номера телефонов. Возможно ли заблокировать его карту", - говорится в сообщении.

ПриватБанк

В Приватбанке отреагировали на данный инцидент:

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий, и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной вами ситуации банк ограничен в своих возможностях", - говорится в ответе представителя банка.

По его словам, расследованием случаев мошенничества находятся вне юрисдикции банка.

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"Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов способствовать этому любым необходимым образом. В случае попытки осуществления в отношении вас мошеннических действий банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены есть вы", - подытожил представитель банка и порекомендовал обратиться к правоохранителям.