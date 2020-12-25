Клиент не может добиться от Приватбанка возврата личных средств после сбоя в банкомате

Об этом он рассказал в своей жалобе на портале Минфин.

По его словам, он пытался 23 ноября снять в банкомате Приватбанка 11 тысяч гривен, но деньги не получил.

"Банкомат выдал ошибку, и написал обратиться в службу поддержки. Я так и сделал. Мне создали заявку. 25 ноября пришло письмо на мейл, что заявка отклонена. Я написал в службу поддержки, сказали, что это ошибка и заявка рассматривается", - продолжил недовольный клиент в своем отзыве о работе банка.

Уже 13 декабря он повторно написал в Приватбанк, где ему сказали, что заявка на возврат средств была отклонена еще 25 ноября.

"Это означает, что 2 раз меня обманули в службе поддержке. 13 декабря еще раз создали заявку, до сих пор тишина, хотя сказали до 7 дней. Сейчас меня все морозят. Что за бред? Или мне написать в полицию? Государственный банк украл у меня 11 000 грн", - резюмировал он в своей жалобе.

В Приватбанке оперативно отреагировали на громкие обвинения и пообещали связаться с клиентом после выяснения некоторой информации.

"Добрый день! Уже проверяем информацию по вашему вопросу. Дополнительно свяжемся с вами по результату", - ответил сотрудник банка в комментариях.

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