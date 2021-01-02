Украинцы продолжают жаловаться на неподобающий сервис в ПриватБанке

Новая жалоба от клиентки появилась на портале Минфин.

По ее словам, у нее в ПриватБанке есть пенсионная карта, на которую кроме пенсии поступали и монетизированная субсидия.

Но в конце 2020 года они столкнулись с проблемами при начислении субсидий.

"Пару месяцев назад я перевелась в Райффайзен банк, и… о чудо… социальные выплаты начали приходить в конце месяца, т. е. в ноябре я получила в начале месяца от Привата, а в конце того же месяца от Райффайзена. В декабре социальный фонд перечислил деньги еще 18 декабря, о чём получил подтверждение от Приватбанка. Свои субсидийные средства через Райффайзен я получила еще 23 декабря, А операторы Приватбанка 29 декабря утверждают, что к ним деньги от социального фонда еще не приходили", - недоумевает женщина.

В конце жалобы она также заявила, что после таких проблем с начислением льгот будут переводиться в другой банк.

"Мы понимаем, что ожидание — это неприятно, и в то же время мы не заинтересованы задерживать любые выплаты своим Клиентам. Наша главная задача-это предоставить клиентам качественный сервис и своевременное поступление платежей. Как только средства отправят нам, мы в тот же день зачислим их на карточку", - объяснился в комментариях сотрудник государственного ПриватБанка.

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