Мошенники ради того, чтобы завладеть деньгами украинцев, придумают более хитрые схемы

Об этом предупреждает пресс-служба ПриватБанка.

Украинцам напомнили, что их могут обманывать даже тогда, когда в трубке они слышат "Вам звонит ПриватБанк".

Если во время разговора человек, представившийся "сотрудником Приватбанка", спрашивает такие личные данные, как пароль, или CVV-код, то это однозначно мошенник.

"Так делают только мошенники. Когда кто-то звонит вам с неизвестного номера и представляется работником банка, откройте Приват24 и зайдите в раздел «кабинет коммуникации». Там можно просто во время звонка проверить, действительно ли это звонят с Привата", - предупредили в пресс-службе государственного банка.

Это уже не первый раз, когда ПриватБанк предупреждает клиентов об активизации мошенников.

В частности, сейчас украинцам присылают сообщения о том, что они якобы выиграли автомобиль.

Однако, чтобы якобы "забрать приз", украинцев разводят, чтобы они оплатить 1% от стоимости, а после оплаты исчезают.

Из-за очередной активизации мошенников в государственном Приватбанке обнародовали алгоритм, который позволит сохранить собственные средства.

Напомним, пропажа денег со счетов "ПриватБанка", о возврате можно забыть

Также Politeka писала, что ПриватБанк массово списывает деньги с карты "Универсальная", даже без подтверждения