Клиент недоумевает, на каких основаниях ПриватБанк требует оплатить якобы несуществующий долг

Свежая жалоба о сервисе ПриватБанка появилась на портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк требует от него оплатить 500 грн по кредиту, который он никогда не брал.

Мужчина отметил, что на протяжении 14 лет пользуется всевозможными кредитами, и за все это время у него не было ни одной просрочки по выплатам.

Он также рекомендовал другим клиентам уходить из государственного банка.

"А тут они мне сообщают что я взял кредит 500 грн и не оплачиваю. Сумма небольшая конечно, но портит безупречную кредитную историю. Надо сказать, что банк на контакт не идет, на звонки не отвечает. Только шлют смски о непогашенном кредите. Ужасный совковый банк, даже наверно хуже чем Ощад. Всем рекомендую с Привата уходить", - подчеркнул он в своей жалобе.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу проинформируют. Спасибо за понимание", - ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка в комментариях под жалобой.

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