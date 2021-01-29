Клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться, что государственный банк оставляет их без денег во время пандемии и кризиса

Новый негативный отзыв был опубликован на портале Минфин.

По словам клиента, весной ему ПриватБанк урезал кредитный лимит и загнал в минус его карту.

"Весной, когда был карантин, ПриватБанк урезал мой кредитный лимит, списал с карты всю имеющую сумму и карту оставил в минусы, этим самим лишив меня возможности не быть проблемным должником", - рассказывает он в негативном отзыве.

Более того, ПриватБанк теперь вымогает погашение задолженности с процентами.

"То есть, когда коллапс в стране, ещё и банк добивает народ?.. Я не отказываюсь платить тело долга ежемесячными платежами… Но банк никак не хочет идти на встречу", - добавил он в своей жалобе.

"Мы стараемся идти на встречу клиентам когда видим, что клиент желает этого и со своей стороны делает соответствующие шаги. Например, активно пользуется лимитом или хотя бы частично погашает задолженность. В вашем случае, решение снизить сумму лимита было вынужденным. Советуем внести средства на карту для погашения просроченной задолженности и в будущем не нарушать условия договора игнорируя минимальные платежи. В Приват24 вы можете видеть сумму к погашению которую необходимо внести", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник банка.

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