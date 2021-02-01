Українці скаржаться на чергові проблеми при обслуговуванні у державному ПриватБанку

Нова скарга з'явилася на тематичному порталі Мінфін.

За словами чоловіка, через термінал ПриватБанку він намагався поповнити картку іншого банку на суму у 4500 гривень.

"Після того, як гроші були внесені в термінал, — система показала на екрані текст: «На жаль, не можливо виконати операцію. Для повернення коштів, будь ласка зверніться до служби підтримки за телефоном 3700", - зазначив він.

Він зателефонував до служби підтримки і пояснив співробітнику ситуацію, вказавши дані банківської картки.

Але чоловік отримав відповідь, що для того, щоб він зміг отримати кошти назад, він зобов'язаний оформити картковий банківський рахунок у ПриватБанку.

Чоловік відмовився відкривати рахунок у ПриватБанку та намагається тепер з'ясувати, коли будуть повернуті його особисті кошти у розмірі 4477,50 грн (без урахування комісії).

"Нам шкода, що ви отримали негативний досвід, однак просимо звернути увагу на те, що в подібних випадках картка потрібна для того, щоб ми змогли ідентифікувати особу, яка здійснювала операцію та перерахувати кошти саме їй. В подальшому, ви можете не користуватися карткою та відразу її закрити", - міттєво відреагував на скаргу співробітник ПриватБанку.

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