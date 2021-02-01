Украинцы жалуются на очередные проблемы при обслуживании в государственном Приватбанке

Новая жалоба появилась на тематическом портале Минфин.

По словам мужчины, через терминал Приватбанка он пытался пополнить карту другого банка на сумму в 4500 гривен.

"После того, как деньги были внесены в терминал, — система показала на экране текст: "К сожалению, не возможно выполнить операцию. Для возврата средств, пожалуйста обратитесь в службу поддержки по телефону 3700", - отметил он.

Он позвонил в службу поддержки и объяснил сотруднику ситуацию, указав данные банковской карты.

Но мужчина получил ответ, что для того, чтобы он смог получить средства обратно, он обязан оформить карточный банковский счет в Приватбанке.

Мужчина отказался открывать счет в Приватбанке и теперь пытается выяснить, когда будут возвращены его личные средства в размере 4477,50 грн (без учета комиссии).

"Нам жаль, что вы получили негативный опыт, однако просим обратить внимание на то, что в подобных случаях карта нужна для того, чтобы мы смогли идентифицировать лицо, которое осуществляло операцию и перечислить средства именно ей. В дальнейшем, вы можете не пользоваться картой и сразу ее закрыть", - митьево отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка.

Напомним о начисление "левых" кредитов в Приватбанке, клиенты бьют тревогу

Как сообщала Politeka, деньги украинцев в опасности, раскрыт новый повод для паники

Также Politeka писала, что Сбой в Приватбанке с терминалами, украинцы лишаются денег и спокойствия