Клієнт в подиві, на якій підставі ПриватБанк не дозволяє йому забрати свої гроші з банку

Свіжа скарга з'явилася на порталі Мінфін.

За словами клієнта, в 2017 році він відкрив депозит в ПриватБанку. У минулому році процентна ставка була 14,5%.

А вже після 1 січня ПриватБанк зробив пролонгацію депозиту з процентною ставкою 3% на 12 місяців.

Клієнт, маючи проблеми зі здоров'ям та інвалідність II групи, не встиг вчасно закрити депозит і тепер ПриватБанк не дає йому забрати свої гроші з рахунку.

"Перевести гроші на інший депозит (більш вигідний) цього банку неможливо, банк відмовився піти на зустріч і запропонували чекати рік (попередили, що якщо і через рік запізнюся, грошей не побачу). Навіть керівництво не може прийняти рішення про дострокове припинення договору (три дні запізнення, смішно, але це так). Чесно кажучи не очікував такого від «ПриватБанку», думав що це найкращий з українських банків., але» нишком "поставити 3% річних — це смішно", - емоційно резюмував ветеран АТО у своїй скарзі.

"Для зручності клієнтів є можливість розірвання чи переоформлення вкладу по строку через Приват24, що дозволяє провести потрібну вам операцію дистанційно та без звернення у відділення. Оформлюючи строковий вклад ви отримуєте підвищену відсоткову ставку. Вказаний вами депозит був виведений з лінійки актуальних вкладів та по ньому діє менша відсоткова ставка, ніж по актуальним вкладам", - відповів на скаргу співробітник Державного банку.

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