Клиент в недоумении, на каком основании ПриватБанк не разрешает ему забрать свои деньги из банка

Свежая жалоба появилась на портале Минфин.

По словам клиента, в 2017 году он открыл депозит в ПриватБанке. В прошлом году процентная ставка была 14,5%.

А уже после 1 января ПриватБанк сделал пролонгацию депозита с процентной ставкой 3% на 12 месяцев.

Клиент, имея проблемы со здоровьем и инвалидность II группы, не успел вовремя закрыть депозит и теперь ПриватБанк не дает ему забрать свои деньги со счета.

"Перевести деньги на другой депозит (более выгодный) этого банка невозможно, банк отказался пойти на встречу и предложили ждать год (предупредили, что если и через год опоздаю, денег не увижу). Даже руководство не может принять решение о досрочном прекращении договора (три дня опоздания, смешно, но это так). Честно говоря не ожидал такого от «ПриватБанка», думал что это лучший из украинских банков., но «втихую» поставить 3% годовых — это смешно", - эмоционально резюмировал ветеран АТО в своей жалобе.

"Для удобства клиентов есть возможность расторжения или переоформления вклада по сроку через Приват24, что позволяет провести нужную вам операцию дистанционно и без обращения в отделение. Оформляя срочный вклад вы получаете повышенную процентную ставку. Указанный вами депозит был выведен из линейки актуальных вкладов и по нему действует меньшая процентная ставка, чем по актуальным вкладам", - ответил на жалобу сотрудник государственного банка.

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