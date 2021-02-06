Клиенты Приватбанка пожаловались на трудности в совершении платежей

Как передает Politeka.net, об этом сообщил недовольный украинец на портале "Минфин".

По его словам, неурядицы возникли из-за СМС-информирования.

"Невозможно провести платеж — требуется смс подтверждение, но никакие смс не поступают. Обращение к оператору никакого результата не дало (читайте онлайн переписку). Никакой помощи так и не оказано, вместо того мне советуют обращаться к оператору мобильной связи", - рассказал мужчина.

Он отметил, что обращался в службу поддержки, но ответа так и не дождался.



"Дело в том, что с другими банками все нормально, в этом случае какая-то стена непонимания — пишу, что не получаю смс от банка и не могу провести платеж, получаю ответ — обращайтесь к своему оператору… И дальше что? Прислал скан копию на help@pb.ua. Вторые сутки жду решения этого вопроса", - отметил клиент Приватбанка.

Мужчина отметил, что это не первый раз, когда он сталкивается с такой проблемой.

"Если не можете обеспечить свое подтверждение по смс, то решит проблему — позвоните мне и получите свое подтверждение! Или измените способ этого подтверждения на другой-онлайн приват24, вайбер, видео, стерео, еще какой-то, курьерская доставка", - предложил мужчина.

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