Клиенты Приватбанка пожаловались на трудности в совершении платежей
Как передает Politeka.net, об этом сообщил недовольный украинец на портале "Минфин".
По его словам, неурядицы возникли из-за СМС-информирования.
"Невозможно провести платеж — требуется смс подтверждение, но никакие смс не поступают. Обращение к оператору никакого результата не дало (читайте онлайн переписку). Никакой помощи так и не оказано, вместо того мне советуют обращаться к оператору мобильной связи", - рассказал мужчина.
Он отметил, что обращался в службу поддержки, но ответа так и не дождался.
"Дело в том, что с другими банками все нормально, в этом случае какая-то стена непонимания — пишу, что не получаю смс от банка и не могу провести платеж, получаю ответ — обращайтесь к своему оператору… И дальше что? Прислал скан копию на help@pb.ua. Вторые сутки жду решения этого вопроса", - отметил клиент Приватбанка.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
"Холостячка" Мишина избавилась от одежды и ошеломила зрелищной позой с Эллертом: "Тут все понятно"
На Одессу обрушится новый снегопад после передышки: точный прогноз от синоптиков на выходные
"Сколько Бог даст": 37-летняя украинка родила 15-го малыша и не собирается останавливаться
Новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета, видео
Мужчина отметил, что это не первый раз, когда он сталкивается с такой проблемой.
"Если не можете обеспечить свое подтверждение по смс, то решит проблему — позвоните мне и получите свое подтверждение! Или измените способ этого подтверждения на другой-онлайн приват24, вайбер, видео, стерео, еще какой-то, курьерская доставка", - предложил мужчина.
Напомним, о ЧП с платежами в Приватбанке, возврат денег под вопросом
Как сообщала Politeka, ПриватБанк не дает забрать личные деньги со счета
Также Politeka писала, что ПриватБанк отключает клиентам популярные услуги и загоняет счета в минус