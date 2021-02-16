Курс валют в Украине 16 февраля окончательно расстроит украинцев

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, гривна продолжит стремительно дешеветь, теряя свои отвоеванные позиции, и приближаясь к психологической отметке.

Так, во вторник, 1 доллар можно будет купить за 27,96 гривен, в то время как днем раньше «зеленые» продавали по 27,84 гривны. Таким образом гривна вплотную приблизилась к психологической отметке в 28 гривен за доллар.

Евро тоже не дает украинской валюте спуску. 16 февраля 1 евро будут продавать по 33,92 гривны, хотя днем раньше продавали по 33,68 гривны.

Несмотря на стремительное проседание гривны, эксперты убеждают, что в первом квартале 2021 года гривне нечего боятся. Она будет то терять, то снова наращивать силу как минимум до осени. Экономисты подчеркивают, что сам по себе доллар в 2021 году теряет в цене по отношению к другим мировым валютам. Это влияет и на курс гривны к доллару.

Как известно, на днях Международный валютный фонд завершил работу в Украине, отметив, что для дальнейшей работы нужен больший прогресс. Эксперты обеспокоены, что такое решение МВФ может повлиять на курс валют в Украине.

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