Курс валют в Україні 15 лютого практично не змінився з попереднього торгового дня. Долар завмер перед атакою
Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Національного банку України, офіційний курс долара на понеділок, 15 лютого, встановлений на рівні 27,84 грн/$, що на 1 копійку вище рівня попереднього торгового дня.
Євро подешевшав за день на 13 копійок - його курс склав 33,68 грн/€.
Таким чином, курс валют 15 лютого виглядає наступним чином:
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100 доларів США-2784 грн (27,84 за долар, +1 коп.)Популярні новини зараз
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100 євро-3368 грн (33,68 за євро, -13 коп.)
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100 російських рублів-375 грн (3,75 за 10 рублів, -3 коп.)
До цього курс долара безперервно падав протягом восьми робочих днів. За цей період він оновив свій мінімум з вересня 2020 року. Однак, американській валюті вдалося відвоювати свої позиції: долар зміцнювався вже два робочих дні поспіль.
Зокрема, у п'ятницю 12 лютого, Нацрегулятор встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,83 грн/$, тобто гривня ослабла на 7 копійок порівняно з попереднім показником.
Раніше ми повідомляли, за інформацією експерта Юрія Нетесаного, курс долара в лютому очікується в основному в діапазоні 27,6 — 28,2 грн, в якому котирування будуть перебувати більшу частину місяця. У більш широкому коридорі котирування можуть опускатися або підніматися на короткі проміжки часу в районі 27,5-28,5 грн за долар. Євро в широкому діапазоні варто очікувати на рівні 34,5-32,5 грн, а у вузькому, в якому котирування будуть перебувати основну частину лютого, - 33,2-34,2 грн за євро.
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