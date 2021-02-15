До цього курс долара безперервно падав протягом восьми робочих днів. За цей період він оновив свій мінімум з вересня 2020 року. Однак, американській валюті вдалося відвоювати свої позиції: долар зміцнювався вже два робочих дні поспіль.

Раніше ми повідомляли, за інформацією експерта Юрія Нетесаного, курс долара в лютому очікується в основному в діапазоні 27,6 — 28,2 грн, в якому котирування будуть перебувати більшу частину місяця. У більш широкому коридорі котирування можуть опускатися або підніматися на короткі проміжки часу в районі 27,5-28,5 грн за долар. Євро в широкому діапазоні варто очікувати на рівні 34,5-32,5 грн, а у вузькому, в якому котирування будуть перебувати основну частину лютого, - 33,2-34,2 грн за євро.

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