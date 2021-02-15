Курс валют в Украине 15 февраля практически не изменился с предыдущего торгового дня. Доллар замер перед атакой
Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Национального банка Украины, официальный курс доллара на понедельник, 15 февраля, установлен на уровне 27,84 грн/$, что на 1 копейку выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевел за день на 13 копеек – его курс составил 33,68 грн/€.
Таким образом, курс валют 15 февраля выглядит следующим образом:
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100 долларов США - 2784 грн (27,84 за доллар, +1 коп.)Популярные статьи сейчас
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100 евро - 3368 грн (33,68 за евро, -13 коп.)
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100 российских рублей - 375 грн (3,75 за 10 рублей, -3 коп.)
До этого курс доллара беспрерывно падал в течение восьми рабочих дней. За этот период он обновил свой минимум с сентября 2020 года. Однако, американской валюте удалось отвоевать свои позиции: доллар укреплялся уже два рабочих дня подряд.
В частности, в пятницу 12 февраля, Нацрегулятор установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,83 грн/$, то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Ранее мы сообщали, по информации эксперта Юрия Нетесаного, курс доллара в феврале ожидается в основном в диапазоне 27,6 — 28,2 грн, в котором котировки будут находиться большую часть месяца. В более широком коридоре котировки могут опускаться или подниматься на короткие промежутки времени в районе 27,5 — 28,5 грн за доллар. Евро в широком диапазоне стоит ожидать на уровне 34,5 — 32,5 грн, а в узком, в котором котировки будут находиться основную часть февраля, — 33,2 — 34,2 грн за евро.
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