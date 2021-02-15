До этого курс доллара беспрерывно падал в течение восьми рабочих дней. За этот период он обновил свой минимум с сентября 2020 года. Однако, американской валюте удалось отвоевать свои позиции: доллар укреплялся уже два рабочих дня подряд.

В частности, в пятницу 12 февраля, Нацрегулятор установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,83 грн/$, то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее мы сообщали, по информации эксперта Юрия Нетесаного, курс доллара в феврале ожидается в основном в диапазоне 27,6 — 28,2 грн, в котором котировки будут находиться большую часть месяца. В более широком коридоре котировки могут опускаться или подниматься на короткие промежутки времени в районе 27,5 — 28,5 грн за доллар. Евро в широком диапазоне стоит ожидать на уровне 34,5 — 32,5 грн, а в узком, в котором котировки будут находиться основную часть февраля, — 33,2 — 34,2 грн за евро.

Напомним, доллар больно ударит по гривне за выходные, НБУ раскрыл новый курс валют: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар окончательно нокаутировал гривну, НБУ озвучил неутешительный прогноз: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что клиентов ПриватБанка подстерегает опасность в кассах, подробности скандала: "При снятии депозита...".