Курс валют в Украине 18 февраля удивит разным поведением доллара и евро

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, в четверг евро потеряет более 10 копеек, а доллар, наоборот, пойдет вверх.

Так, согласно новому прогнозу, 1 доллар 18 февраля можно будет купить за 27,9 гривен, в то время как днем ранее его продавали по 27,83 гривны.

Европейская валюта за день сильно потеряет в цене. В четверг евро будут продавать по 33,64 гривны, в то время как днем ранее его можно было купить за 33,77 гривен.

Стоит отметить, что последнюю неделю доллар и евро показывали активный синхронный рост по отношению к гривне, поэтому резкая смена вектора удивила украинцев.

По словам экономических экспертов, в 2021 году доллар показывает не самые лучшие результаты по отношению к другим ключевым валютам мира. По мнению аналитиков, в ближайшее время ситуация не исправится, поскольку команде нового президента США Джо Байдена придется вливать средства в различные программы, расплачиваясь с группами поддержки.

Украинская гривна, в свою очередь, продолжит находиться в диапазоне 27,5-28,5 гривен за доллар как минимум до осени. Осенью украинская валюта традиционно начнет девальвировать.

Напомним, что экономист Алексей Кущ рассказал, что будет с долларом в 2021 году.

Как сообщала Politeka, доллар после триумфа над гривной рванул вниз, НБУ представил новый курс: чего ждать в обменниках.

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