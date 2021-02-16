Курс валют в Україні 16 лютого остаточно засмутить українців

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, гривня продовжить стрімко дешевшати, втрачаючи свої відвойовані позиції, і наближаючись до психологічної позначки.

Так, у вівторок, 1 Долар можна буде купити за 27,96 Гривень, в той час як днем раніше «зелені» продавали по 27,84 гривні. Таким чином гривня впритул наблизилася до психологічної позначки в 28 гривень за долар.

Євро теж не дає українській валюті спуску. 16 лютого 1 Євро продаватимуть по 33,92 гривні, хоча днем раніше продавали по 33,68 гривні.

Незважаючи на стрімке просідання гривні, експерти переконують, що в першому кварталі 2021 року гривні нічого бояться. Вона буде то втрачати, то знову нарощувати силу як мінімум до осені. Економісти підкреслюють, що сам по собі долар в 2021 році втрачає в ціні по відношенню до інших світових валют. Це впливає і на курс гривні до долара.

Як відомо, днями Міжнародний валютний фонд завершив роботу в Україні, зазначивши, що для подальшої роботи потрібен більший прогрес. Експерти стурбовані, що таке рішення МВФ може вплинути на курс валют в Україні.

Нагадаємо, що нове падіння гривні в лютому: що буде з курсом долара вже на цьому тижні, "бігти в обмінники...".

Як повідомляла Politeka, економіст Олексій Кущ розповів, що буде з доларом в 2021 році.

Також Politeka писала, що долар боляче "вкусив" гривню, що буде з національною валютою після вихідних: свіжий курс від НБУ.