Після тривалого зростання курс долара в Україні почав різко падати

Про це свідчать свіжі цифри на сайті Нацбанку України. Так, 17 лютого курс американської валюти впав по відношенню до гривні на 13 копійок.

За даними НБУ, офіційні курси валют у середу, 17 лютого, складуть:

Долар – 27,83 гривень;

Євро - 33,77 гривень.

Відзначимо, що євро також подешевшав у порівнянні з попереднім банківським днем. Курс європейської валюти впав на 15 копійок.

У свою чергу, курс долара на міжбанку 16 лютого виріс у продажу на 1 копійку і склав 27,82 гривень, а в покупці – 27,81 гривень. Курс євро у продажу збільшився на 5 копійок – до 33,76 гривень.

Відзначимо, що до цього курс долара по відношенню до гривні стабільно піднімався вгору протягом чотирьох днів.

Також варто додати, що аналітики прогнозували, що в найближчі тижні Долар буде рости по відношенню до гривні. Так, за їхніми прогнозами, через тиждень курс американської валюти на міжбанку досягне показників в 27,9 гривень, а готівковий долар в банках буде торгуватися в межах 27,8/28,0 гривень.

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