Курс валют в Украине удивит неожиданным поведением доллара
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, доллар затаится, озадачив украинцев своим поведением. Согласно свежему прогнозу, за выходные курс «зеленых» совсем не изменится. А вот европейская валюта покажет рост.
Так, в понедельник, 22 февраля, 1 доллар можно будет купить за 27,84 гривны. Такой же курс украинцы наблюдали и в пятницу.
Евро за выходные немного прибавил в цене. В понедельник европейскую валюту будут продавать по 33,77 гривен, хотя в пятницу евро можно было купить за 33,64 гривны.
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Стоит отметить, что эксперты прогнозировали постоянные курсовые качели, которые, впрочем, не будут выходить за определенные границы. По словам аналитиков, в первом квартале 2021 года украинская гривна будет находиться в диапазоне 27,5-28,5 гривен за доллар. При этом к осени валюта начнет девальвировать и терять в цене.
Кроме этого, экономисты отмечают, что 2021 год фактически стал годом дешевого доллара. Именно поэтому заметна разница между колебаниями курса евро и доллара. Несмотря на это, специалисты советуют продолжать вкладывать в доллары, если речь идет о долгосрочных накоплениях.
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