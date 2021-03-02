У народному календарі 3 березня відзначається День Ярила
У цей день було прийнято пекти спеціальні пиріжки з вівсяної муки, якими пригощали жебраків і жебраків. Вважалося, що так весна прийде набагато швидше.
Також на Ярила жінки пекли вівсяне печиво і розкладали його у дворі, щоб у двір злетілися перелітні птахи, які несуть на своїх крилах весну.
Люди говорили, що в цей день немає від Ярила укриття снігу, топить він його, не шкодуючи сил. Також в народі ходили такі прикмети:» багато снігу – багато хліба; багато води — багато трави«;»снігу надує — хліба прибуде; вода розіллється — сіна набереться".
Що не можна робити в цей день
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3 березня не прийнято нікому заздрити. Якщо ви наврочити людини, то пристріт повернеться до вас бумерангом.
У цей день слід уникати будь-яких хірургічних операцій. Чи не бажаним буде навіть похід до стоматолога, оскільки це може вам нашкодити.
Що можна робити 3 березня
Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше дасте-тим більше отримаєте.
У цей день прийнято відвідувати церкву, згадати померлих родичів і відвідати їх могили.
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