У народному календарі 3 березня відзначається День Ярила



У цей день було прийнято пекти спеціальні пиріжки з вівсяної муки, якими пригощали жебраків і жебраків. Вважалося, що так весна прийде набагато швидше.

Також на Ярила жінки пекли вівсяне печиво і розкладали його у дворі, щоб у двір злетілися перелітні птахи, які несуть на своїх крилах весну.



Люди говорили, що в цей день немає від Ярила укриття снігу, топить він його, не шкодуючи сил. Також в народі ходили такі прикмети:» багато снігу – багато хліба; багато води — багато трави«;»снігу надує — хліба прибуде; вода розіллється — сіна набереться".

Що не можна робити в цей день

3 березня не прийнято нікому заздрити. Якщо ви наврочити людини, то пристріт повернеться до вас бумерангом.

У цей день слід уникати будь-яких хірургічних операцій. Чи не бажаним буде навіть похід до стоматолога, оскільки це може вам нашкодити.

Що можна робити 3 березня

Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше дасте-тим більше отримаєте.



У цей день прийнято відвідувати церкву, згадати померлих родичів і відвідати їх могили.

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