У народному календарі 3 березня відзначається День Ярила

У цей день було прийнято пекти спеціальні пиріжки з вівсяної муки, якими пригощали жебраків і жебраків. Вважалося, що так весна прийде набагато швидше.

Також на Ярила жінки пекли вівсяне печиво і розкладали його у дворі, щоб у двір злетілися перелітні птахи, які несуть на своїх крилах весну.

Люди говорили, що в цей день немає від Ярила укриття снігу, топить він його, не шкодуючи сил. Також в народі ходили такі прикмети:» багато снігу – багато хліба; багато води — багато трави«;»снігу надує — хліба прибуде; вода розіллється — сіна набереться".

Що не можна робити в цей день

Популярні новини зараз

Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"

Підопічна Потапа Андраде була нажахана від переїзду в Україну: "Жити в країні, в якій є..."

Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"

Піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "Як японські мавпи..."

Зірку "Кварталу" побили до невпізнання в Москві, за гематомами не видно обличчя: перші подробиці
Показати ще

3 березня не прийнято нікому заздрити. Якщо ви наврочити людини, то пристріт повернеться до вас бумерангом.

У цей день слід уникати будь-яких хірургічних операцій. Чи не бажаним буде навіть похід до стоматолога, оскільки це може вам нашкодити.

Що можна робити 3 березня

Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше дасте-тим більше отримаєте.

У цей день прийнято відвідувати церкву, згадати померлих родичів і відвідати їх могили.

Нагадаємо, став відомий прогноз на весну, тепла не чекайте.

Як повідомляла Politeka, щасливий батько по-панськи забрав дочку забрав дочку з пологового будинку.

Також Politeka писала, синоптики озвучили прогноз на 8 березня.