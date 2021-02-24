Синоптик Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни и в начале марта

Как сообщает Politeka.net, ссылаясь на интервью начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко изданию "Обозреватель", весну украинцам придется еще подождать. После сильных морозов и снегопадов, которые принесли в Украину сразу два циклона, наконец-то потеплело. Снег начал стремительно таять, а резкое потепление дало надежду на скорую весну. Однако, синоптик предупреждает, что обычно в нашей стране настоящая весна приходит ближе к концу марта, когда среднесуточная температура воздуха достигает +5 градусов.

По словам Адаменко, сейчас в Украине наступил период предвесны, когда ночью заморозки, а днем небольшие плюсовые показатели. Однако, из-за таких качелей, снег как раз растает очень быстро. Синоптик отмечает, что до конца февраля по всей стране сохранится плюсовая температура днем, а уже в первые дни марта, вплоть до 4 числа, будет около ноля градусов.

Однако, в преддверии Международного женского дня и на сам праздник – 6-8 марта – в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дожди. К тому же немного похолодает – ночью 1-6 мороза, днем до 3 градусов мороза. "В Украине погода на 8 марта преподнесет не очень приятный "сюрприз" - температура воздуха опустится днем до -3 градусов", - говорит Адаменко. Однако в это же время в южной части страны потеплеет до +8 градусов.

Татьяна Адаменко также добавила, что настоящая весна придет в Украину, когда среднесуточная температура будет выше +5 градусов. Статистика и метеорологические наблюдения свидетельствуют о том, что такая погода наступает примерно с 25 марта по 3 апреля, а на юге чуть раньше.

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