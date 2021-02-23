Украину накроет осадками из-за климатического явления "Ла-Нинья"



Своим прогнозом на весну и лето 2021 года поделилась синоптик Вера Балабух в комментарии изданию "Сегодня".

По ее словам, природный феномен Ла-Нинья поспособствует усилению осадков в стране.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", – пояснила Балабух.

Синоптик отметила, что первый летний месяц в Украине будет теплым, но возможны как частые дожди, так и жара

В июле станет значительно жарче, будут проходить частые дожди и грозы, пик зноя предвидится в середине месяца.



Жара и засуха будет продолжаться до конца августа.

Ла-Нинья (по-испански "Малышка") – климатическое явление, которое регулярно возникает в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду и в результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Отметим, что еще в прошлом году Ла-Нинья начал зарождаться в южной части Тихого океана обещающий стать самым мощным за последние 10 лет.

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