В Украину после двадцатиградусных морозов придет резкое потепление, которое напомнит о приближении весны
В воскресенье, 21 февраля, украинцев ждет резкий скачок температур. В частности, в восточных и центральных областях разница местами составит до 16 градусов – в регионах потеплеет с -15 до +1 градуса. Об этом сообщают в своем свежем прогнозе синоптики Укргидрометцентра.
Они также отметили, что в южных и западных областях температура сохранится практически без изменений по сравнению с субботой.
Синоптики также сообщили, что 21 февраля в Украине местами возможны незначительные осадки. В частности, они ожидаются на Севере и Востоке страны. При этом, отмечается, что несмотря на потепление, в регионах выпадет снег. Жителей остальных областей ждет солнечная погода с переменной облачностью.
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Днем в большей части страны значительно потеплеет в сравнении с предыдущими днями. Так, на Западе и Юге в среднем ожидается от +2 до +5 градусов, а местами будет доходить даже до +8. При этом, ночью в тех же регионах возможны морозы до -8 грасдуов.
В Центре температура ночью опустится до -3 градусов, а днем потеплеет до +2…+4 градусов.
Самые низкие температуры сохранятся в восточных областях. Там, ночью температура будет колебаться от -1 до -9 градусов, а днем потеплеет до -1…+3 градусов.
В Киеве температура ночью составит от 0 до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+3 градусов. Воскресенье в столице будет солнечным с переменной облачностью.
Ветер будет не сильным, со скоростью 5-10 м/c.
Напомним, погода устроит украинцам сюрприз на выходные, морозы в страхе отступили: где ждать весеннего потепления.
Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили украинцев прогнозом на ближайшее время, к чему готовиться: "Жара до +23 и ...".
Также Politeka писала, что февраль снова заморозит украинцев, критические температуры не отступают: к чему готовиться.