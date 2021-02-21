В Украину после двадцатиградусных морозов придет резкое потепление, которое напомнит о приближении весны

В воскресенье, 21 февраля, украинцев ждет резкий скачок температур. В частности, в восточных и центральных областях разница местами составит до 16 градусов – в регионах потеплеет с -15 до +1 градуса. Об этом сообщают в своем свежем прогнозе синоптики Укргидрометцентра.

Они также отметили, что в южных и западных областях температура сохранится практически без изменений по сравнению с субботой.

Синоптики также сообщили, что 21 февраля в Украине местами возможны незначительные осадки. В частности, они ожидаются на Севере и Востоке страны. При этом, отмечается, что несмотря на потепление, в регионах выпадет снег. Жителей остальных областей ждет солнечная погода с переменной облачностью.

Днем в большей части страны значительно потеплеет в сравнении с предыдущими днями. Так, на Западе и Юге в среднем ожидается от +2 до +5 градусов, а местами будет доходить даже до +8. При этом, ночью в тех же регионах возможны морозы до -8 грасдуов.

В Центре температура ночью опустится до -3 градусов, а днем потеплеет до +2…+4 градусов.

Самые низкие температуры сохранятся в восточных областях. Там, ночью температура будет колебаться от -1 до -9 градусов, а днем потеплеет до -1…+3 градусов.

В Киеве температура ночью составит от 0 до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+3 градусов. Воскресенье в столице будет солнечным с переменной облачностью.

Ветер будет не сильным, со скоростью 5-10 м/c.

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