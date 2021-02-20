Погода в Украине 20 февраля устроит для украинцев настоящий сюрприз

Как передает Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, на выходные в Украине будет прекрасная солнечная погода. Осадков не ожидается, а морозы временно отступят, дав украинцам возможность насладиться прогулками в выходной день.

В дневное время практически во всех регионах ожидается плюсовая температура или незначительный минус. Ночью заморозки все еще будут ощутимы. В некоторых регионах температура ночью опустится до -19 градусов.

Теплее всего 20 февраля будет в западных регионах. Там температура воздуха поднимется до 3-4 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде.

В южных областях также ожидается плюсовая температура. Днем будет 1-3 градуса тепла, а вот ночью похолодает до 12-14 градусов мороза.

В северных регионах и Центре будет холоднее. Днем там ожидается небольшой минус, который, впрочем, не помешает насладиться прогулками на свежем воздухе. В Киевской области ожидается 1-3 градуса ниже нуля. Холоднее всего будет в Сумской области. Там температура днем опустится до 5-7 градусов мороза.

На Востоке в субботу будет солнечно, но прохладно. 1-3 градуса ниже нуля обеспечат комфортный выходной.

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