Синоптики составили предварительный прогноз, весной 2021 года будет тепло и влажно

Синоптики рассказали, чего ждать от весенней погоды в Украине. По предварительным прогнозам, опубликованным на сайте V-2021, температура весной 2021 года будет достаточно теплой, а воздух влажный, передает Politeka.net.

Синоптики предполагают, что нынешняя зима в ближайшее время начнет понемногу отступать, и завершится на нулевых значениях днем, и небольшим минусом ночью. Уже в марте украинцы ощутят плюсовые градусы, среднесуточная температура не будет опускаться ниже нуля, а влажность восстановится на уровне 59-78%.

Апрельская температура ожидается со скачками до +23 градусов. Ночная температура ожидается на уровне +5+8 градусов. А май прогнозируют практически с летними показателями температуры, а также синоптики обещают обильные осадки. Влажность до 85% в некоторых регионах страны.

В мае установится по-летнему жаркая температура и в лето Украина войдет с температурой от +30 градусов тепла.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидается потепление, морозы постепенно отступят от западных областей. Температура в остальных регионах будет колебаться днем -5-6 градусов, ночью от -11 на юге, до – 20 на севере страны. Отметим, это ночная температура. Днем в субботу и воскресенье 21 февраля, температура будет находиться в пределах около в диапазоне от -2 до +2 градусов.

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