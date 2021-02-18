Сильные морозы напоследок еще раз ударят по Украине перед приближающимся потеплением

Несмотря на приближение весны, в Украине продолжают властвовать морозы с температурами за – 20 градусов. Так, ближайшей ночью местами похолодает до 26 градусов ниже нуля. Об этом в своем Фейсбук предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что холоднее всего в ночь на 19 февраля будет на Западе (за исключением Волыни и Ровенщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины. Здесь температура в среднем опустится до -14…-20 градусов.

В южных областях ночью ожидается от -9 до -15 градусов.

Днем в пятницу, 19 февраля, температура в среднем по Украине составит от - 7 до -12 градусов. В западных и южных областях будет теплее – от -1 до -7 градусов.

Синоптик рассказала, что осадков 19 февраля на ожидается. Снег с метелью пройдет ночью только в Приазовье. Кроме того, там ожидается сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преимущественно без осадков. Ночью в столице температура опустится до -18…-22 градусов, а днем будет держаться в пределах -10.

Синоптик также рассказала, что в скором времени в Украину придет оттепель и плюсовые температуры, которые принесут с собой настоящую весну.

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