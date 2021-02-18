Погода в Украине 18 февраля устроит настоящий марафон неприятностей для украинцев

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в четверг в Украине будет весьма неопределенная погода с осадками и заморозками. В зависимости от региона погода будет сильно отличаться.

Так, в западных областях в четверг будет морозно. Осадков не предвидится, будет морозная и солнечная погода. Исключением станет лишь Ивано-Франковская область. Там 18 февраля ожидается снег. Температура воздуха днем будет колебаться в районе 4-10 градусов мороза в зависимости от региона. Холоднее всего будет в Волынской и Ровенской областях.

В восточных регионах, наоборот, ожидаются сильные осадки при температуре -3..-4 градуса. Так, в Запорожской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Накроет мокрый снег также Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

На Юге в четверг тоже ожидаются осадки. Температура воздуха будет в районе -2..-4 градусов. В Одесской области днем будет сухо, но зато ночью пройдет снег.

Холоднее всего будет в северных регионах. Там температура воздуха опустится до -12 днем и -16 ночью. В Киеве существенных осадков не ожидается.

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