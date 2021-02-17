В Украину вернутся снегопады, а также сильные морозы, когда температура опускается ниже -20 градусов

Таким прогнозом на среду, 17 февраля, поделились синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что по всей стране ожидаются низкие температуры и переменная облачность.

Осадки в виде снегопадов ожидаются в западных областях. При этом, синоптики отмечают, что снег в регионе будет идти и днем, и ночью. Температура ночью опустится до -10…-12 градусов, однако днем воздух прогреется до 0…-3. Заметно более теплой погода будет в Ужгороде, где ночные морозы не превысят отметки в -4…-6 градусов, а днем и вовсе ожидается от -1 до +1 градуса.

Холоднее всего будет в северных областях. Там ночью температура опустится до -17…-23 градусов, а днем ожидается от 7 до 11 градусов мороза.

На востоке также будет морозно: ночью столбики термометров покажут от -17 до -19 градусов, а днем ожидается от -7 до -9.

В южных областях будет немного теплее: ночью там ожидается от -10 до -12 градусов, а днем – от -1 до -3.

В Киеве ночью температура опустится до -16…-18 градусов, а днем ожидается от -6 до -8 градусов. В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

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