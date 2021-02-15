В Украину снова придут экстремальные морозы и снег

О понижении температуры рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Так, она сообщила о резком похолодании в ночь на 16 февраля. Температура в среднем по стране окажется на отметке в -12…-18 градусов. При этом, холоднее всего будет на северо-востоке – в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черниговской и частично Черкасской областях. Там столбики термометров опустятся до -17…-22 градусов.

Днем 16 феврая также будет весьма морозно – от -7 до -14 градусов. Чуть теплее – от -4 до -9 градусов – будет в западных, южных и частично юго-восточных областях. На Закарпатье ожидается самая высокая температура – от -2 до +2 градусов.

Синоптик также предупредила украинцев о гололедице, которую можно будет наблюдать на дорогах страны.

Ветер будет умеренным, северо-западным, а на Западе – юго-западным.

В Киеве 16 февраля осадкой не ожидается. Ситуация на дорогах будет осложнена из-за гололеда. Ночью температура опустится до -16…-18 градусов, а в области и до -20. Днем ожидается от -8 до -10 градусов.

Диденко также рассказала, что 17-18 февраля в Украину вернутся снегопады, а морозы ослабнут лишь самую малость. Однако, в последующие дни начнется потепление: ближе к выходным температура заметно поднимется вверх.

Напомним, суровая зимняя погода нанесет новый удар после выходных в Одессе: "впервые градусник покажет...".

Как сообщала Politeka, зима нанесет удар после выходных, полстраны засыплет снегом: "Резкое похолодание и...".

Также Politeka писала, что непогода наделала беды в Украине, без света целые области: где ситуация обстоит хуже всего.