Погода в Украине 15 февраля ознаменуется новой атакой зимы

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра, в начале недели ожидается резкое похолодание по всей стране и при этом пол-Украины засыплет снегом.

Так, синоптики обещают небольшой снег в понедельник, 15 февраля, в западных областях, а также на Житомирщине, Винничине и Черкассщине. Температура воздуха здесь ночью опустится до 4-9° мороза.

На дорогах большинства областей - гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 6-8° мороза.

Напомним, всю неделю с 15 по 20 февраля, по всей территории Украины будет преобладать холодная погода с сильными ветрами. Максимально столбики термометров опустятся 16-17 февраля до 20-градусных значений. Но к воскресенью, 21 февраля, морозы немного ослабеют.