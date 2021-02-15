Погода в Украине 15 февраля ознаменуется новой атакой зимы
Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Укргидрометцентра, в начале недели ожидается резкое похолодание по всей стране и при этом пол-Украины засыплет снегом.
Так, синоптики обещают небольшой снег в понедельник, 15 февраля, в западных областях, а также на Житомирщине, Винничине и Черкассщине. Температура воздуха здесь ночью опустится до 4-9° мороза.
На остальной территории страны - без существенных осадков. Температура воздуха в центральных регионах ночью будет -9-13°, днем -5-8°. На северо-востоке от -15° до -18°, днем 6-9° мороза. В южных областях ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Меган Маркл опозорилась своей нечестной победой, в дело вмешалась Елизавета II: "Чтобы помочь внуку..."
Данилко не сдержал эмоций на шоу "Маска" после выступления Льва: "Разденусь догола и..."
Румяная Анджелина Джоли без белья устроила дерзкую фотосессию с лошадью: "Хороша до безумия"
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
На дорогах большинства областей - гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 6-8° мороза.
Напомним, всю неделю с 15 по 20 февраля, по всей территории Украины будет преобладать холодная погода с сильными ветрами. Максимально столбики термометров опустятся 16-17 февраля до 20-градусных значений. Но к воскресенью, 21 февраля, морозы немного ослабеют.
Ранее мы сообщали, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна 2021 ожидается холодной и с частыми осадками.
"Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост”, - отметил эксперт, добавив, что в марте могут быть существенные осадки - снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но дальше снова похолодает.
Напомним, что десятки украинских семей оказались в снежной ловушке, кадры ЧП.
Портал Politeka писал, что лютые морозы надвигаются на Одессу, синоптики ошеломили прогнозом на выходные: "температура опустится до...".