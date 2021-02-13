Снегопады и усложненные погодные условия парализовали движение на многих украинских трасах

Как сообщает Укравтодор, состоянием на утро 13 февраля были частично перекрыты трасы в Волынской, Ивано-Франковской и Одесской областях для передвижения крупногабаритного транспорта. Такие ограничения ввели для того, чтобы дать возможность снегоуборочной технике расчистить дорогу. Известно, что въезд грузовиков в Одессу тоже будет ограничен на время неблагоприятных погодных условий.

Кроме этого, непогода принесла и другие проблемы жителям Украины. Состоянием на 13 февраля, 64 населенных пункта остались без электроэнергии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что из-за сильных снегопадов пострадали 20 населенных пунктов во Львовской области, 15 – в Черновицкой и 11 на Тернопольщине. Кроме этого, 10 населенных пунктов остались без света в Днепропетровской области, где уже сутки бушует непогода.

Отмечается, что бригады облэнерго занимаются решением этого вопроса, а пока люди остаются в погодной ловушке.

Отметим, что состоянием на 13 февраля непогода немного утихла. По данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются только в центральных областях. В остальных регионах будет холодно, но без метелей.

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