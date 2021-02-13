Цими вихідними зима продовжить випробовувати українців на міцність низькими температурами і снігопадами

Втім, якщо опади трохи зменшаться, то чекати потепління не варто. Про це свідчить свіжий прогноз синоптиків Укргідрометцентру.

Так, вони попереджають, що в суботу, 13 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Проте в центральних і північних областях продовжаться снігопади. Вітер буде північно-західним і південно-західним, 5-14 м/с з поривами до 20 м/с.

Найхолодніше буде на півночі і в центрі країни, де вночі температура опуститься до -11...-15 градусів. Вдень у цих областях буде не на багато тепліше: від -10 до -13.

На заході вночі також очікуються сильні морози-від -11 до -14 градусів, а вдень температура підніметься до -3...-9 градусів.

У східних областях вночі похолодає до -9 ... -13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до -9.

Морози не обійдуть стороною і Південь України. Вночі тут очікується від -10 до -13 градусів, а вдень – від -5 до -7.

У Києві 13 лютого продовжить йти сніг. Температура коливатиметься в межах -11 ... -13 градусів.

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