Погода в Украине 16 февраля не даст украинцам расслабиться

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник на всей территории страны ожидаются морозы. В некоторых областях температура ночью опустится до 24 градусов мороза. При этом, осадков в ближайший день не ожидается. В некоторых областях будет солнечно и морозно.

Так, в западных областях во вторник будет солнечно. После длительных снегопадов жители региона наконец то передохнут. Днем температура воздуха в западных областях будет колебаться в районе -5..-9 градусов. Ночью будет холоднее – до -13..-15 градусов.

В центральных областях 16 февраля будет морозно. Днем температура опустится до -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -14..-18 градусов.

В южных и восточных регионах тоже не ожидается осадков. Днем температура воздуха будет колебаться в районе 5-7 градусов мороза. Ночью на Юге похолодает до -11, а в восточных областях – до -12..-14 градусов.

Самые сильные морозы ударят по северным областям. В Сумской и Черниговской областях ночью температура опустится до -24 градусов. Днем в регионах тоже будет морозно – около 10-12 градусов мороза.

Стоит отметить, что уже 17 февраля в западные области вернется снег. Минусовая температура будет держаться во всех регионах. 18 февраля осадки дойдут и до восточных областей, поэтому сухой морозной погодой украинцы смогут насладиться лишь пару дней.

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