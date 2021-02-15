В Україну знову прийдуть екстремальні морози і сніг

Про зниження температури розповіла на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Так, вона повідомила про різке похолодання в ніч на 16 лютого. Температура в середньому по країні опиниться на позначці в -12...-18 градусів. При цьому, найхолодніше буде на північному сході - в Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Чернігівській і частково Черкаській областях. Там стовпчики термометрів опустяться до -17...-22 градусів.

Вдень 16 лютого також буде вельми морозно – від -7 до -14 градусів. Трохи тепліше - від -4 до -9 градусів - буде в західних, південних і частково південно-східних областях. На Закарпатті очікується найвища температура - від -2 до +2 градусів.

Синоптик також попередила українців про ожеледицю, яку можна буде спостерігати на дорогах країни.

Вітер буде помірним, північно-західним, а на Заході – Південно-західним.

У Києві 16 лютого осадкою не очікується. Ситуація на дорогах буде ускладнена через ожеледицю. Вночі температура опуститься до -16...-18 градусів, а в області і до -20. Вдень очікується від -8 до -10 градусів.

Діденко також розповіла, що 17-18 лютого в Україну повернуться снігопади, а морози ослабнуть лише трохи. Однак, в наступні дні почнеться потепління: ближче до вихідних температура помітно підніметься вгору.

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