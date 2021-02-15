Погода в Україні 15 лютого ознаменується новою атакою зими
Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру, на початку тижня очікується різке похолодання по всій країні і при цьому пів-України засипле снігом.
Так, синоптики обіцяють невеликий сніг у понеділок, 15 лютого, в західних областях, а також на Житомирщині, Вінничині й Черкащині. Температура повітря тут вночі опуститься до 4-9° морозу.
На решті території країни - без істотних опадів. Температура повітря в центральних регіонах вночі буде -9-13°, вдень -5-8°. На північному сході від -15° до -18°, вдень 6-9° морозу. У південних областях вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.
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На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві - без істотних опадів. Температура повітря вночі-10-12°, вдень 6-8° морозу.
Нагадаємо, весь тиждень з 15 по 20 лютого, по всій території України переважатиме холодна погода з сильними вітрами. Максимально стовпчики термометрів опустяться 16-17 лютого до 20-градусних значень. Але до неділі, 21 лютого, морози трохи ослабнуть.
Раніше ми повідомляли, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна 2021 очікується холодною і з частими опадами.
"Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно йде в зростання", - зазначив експерт, додавши, що в березні можуть бути істотні опади - сніг, дощ. У другій половині місяця потеплішає, але далі знову похолодає.
Нагадаємо, що десятки українських сімей опинилися в сніговій пастці, кадри НП.
Портал Politeka писав, що люті морози насуваються на Одесу, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні: "температура опуститься до...".