Погода в Україні 15 лютого ознаменується новою атакою зими

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру, на початку тижня очікується різке похолодання по всій країні і при цьому пів-України засипле снігом.

Так, синоптики обіцяють невеликий сніг у понеділок, 15 лютого, в західних областях, а також на Житомирщині, Вінничині й Черкащині. Температура повітря тут вночі опуститься до 4-9° морозу.

На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві - без істотних опадів. Температура повітря вночі-10-12°, вдень 6-8° морозу.

Нагадаємо, весь тиждень з 15 по 20 лютого, по всій території України переважатиме холодна погода з сильними вітрами. Максимально стовпчики термометрів опустяться 16-17 лютого до 20-градусних значень. Але до неділі, 21 лютого, морози трохи ослабнуть.